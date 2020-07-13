مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تقدم مصر مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة ٢٠٢٠ مدفوعة بالتطور المتسارع في محور الاستعداد للتحول في مجالات الطاقة.





وأوضح الانفوجراف أن مصر في المركز 84 عالميا في مؤشر التحول في محال الطاقة 2020، مضيفا أنه وفقا لتقرير الفجوة تضيق بين الدول ذات الأداء المرتفع مما يعكس التوافق العالمي السريع حول أهمية التحول.





وأضاف الانفوجراف أن المؤشرات تشمل مؤشرات فرعية منها التعليم وعدد الأفراد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة.



