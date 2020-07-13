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أخبار البلد

مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تقدم مصر مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة ٢٠٢٠ مدفوعة بالتطور المتسارع في محور الاستعداد للتحول في مجالات الطاقة.

وأوضح الانفوجراف أن مصر في المركز 84 عالميا في مؤشر التحول في محال الطاقة 2020، مضيفا أنه وفقا لتقرير الفجوة تضيق بين الدول ذات الأداء المرتفع مما يعكس التوافق العالمي السريع حول أهمية التحول.

وأضاف الانفوجراف أن المؤشرات تشمل مؤشرات فرعية منها التعليم وعدد الأفراد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار الانفوجراف إلى أن الدول المتصدرة في مؤشر التحول في محال الطاقة هم السويد للعام الثالث على التوالي يليها سويسرا يليها فنلندا.
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