رسميا.. مصر تتقدم لاستضافة المباريات المتبقية لدوري أبطال أفريقيا

تلقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا من جانب اتحاد الكرة يطلب فيه باستضافة الدور قبل النهائى والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.



وأبدى اتحاد الكرة فى خطابه الرسمي للاتحاد الإفريقي جاهزيته التامة لاستضافة نهائيات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل.



وكان الاتحاد الكاميروني أكد في مؤتمر صحفي أمس الإثنين على تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان كاف في انتظار موافقة الاتحاد الكاميروني ليستضيف ملعب جابوما مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني في مؤتمر صحفي: "أخطرنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا".

وعلم " صدى البلد " أن الاتحاد الإفريقي قرر عقد اجتماعا عاجلا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم الدولة المستضيفة إلى نهائيات أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

ويعد المغرب حاليا مرشحا قويا لاستضافة مباريات البطولة خلال الفترة المقبلة، كما تعد تونس أيضا مرشحة لاستضافة المباريات على ملاعبها أيضا.



