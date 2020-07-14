من أين لك هذا.. حملة تونسية لكشف مصادر ثروة راشد الغنوشي الغامضة

سادت حالة من الغضب في الشارع التونسي إزاء ما تقوم به حركة النهضة الاخوانية التونسية، وفساد رئيسها راشد الغنوشي.



وكشف تقرير أعدته شبكة "رؤية" تفاصيل جديدة حول "حملة من أين لك هذا؟" في تونس والتي دشنها نشطاء بسبب الثراء الفاحش لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، منوها إلي أن الحملة تدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات الإخوان والعمل على تحقيق مطالبها للتصدي للفساد.



التقرير يتناول بعض التساؤلات حول المصدر الغامض لثراء راشد الغنوشي، الذي تملّك خلال 9 سنوات قصورًا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد، وهو ما يكشف فساد تلك الجماعة ومحاولاتها المستمرة في ذلك.

