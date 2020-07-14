ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص بالمنيا.. صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في رصد المخالفات من خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات المستمرة لإحكام الدور الرقابي على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين والتأكد من جودتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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