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محافظات

ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص بالمنيا.. صور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:22 م
مصنع آيس كريم بدون
مصنع آيس كريم بدون ترخيص
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أيمن رياض
واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في رصد المخالفات من خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات المستمرة لإحكام الدور الرقابي على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين والتأكد من جودتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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من جانبه أوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص، وتم ضبط 3500 عبوة آيس كريم بدون علامة تجارية وغير مطابقة للمواصفات، كما تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لإرسالها لمعامل التحاليل بمديرية الصحة، وذلك للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي، مشيرًا لاستمرار جهود الوحدة المحلية في التعامل بكل حسم مع المخالفين.
ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص بالمنيا.. صور
ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص بالمنيا.. صور
ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص بالمنيا.. صور
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