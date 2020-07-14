محافظ الوادي الجديد يوجه بإنشاء مصنع تعبئة مياه طبيعية

، بسرعة إعداد دراسة جدوي لإقامة مشروع مصنع تعبئة مياه طبيعية بقرية بولاق بمركز الخارجة وتقديمها في موعد غايته 1 أغسطس المقبل . وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

جاء ذلك خلال تفقده علي الطبيعة موقع المشروع المزمع إقامته علي مساحة 30 فدان تشمل إنشاءات المصنع وزراعات لخدمة المشروع ، حيث تأكد من عدم وجود كتل سكنية متاخمة تتضرر مستقبلا من إقامة المشروع، مشددا بضرورة الالتزام والجدية في التنفيذ خلال المدة الزمنية المحددة.

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وكان المحافظ تفقد أمس الاثنين سير العمل بمشروع استكمال الممشى القديم شمال مدينة الخارجة والذي يتم انشاءه لاستيعاب إعداد المواطنين واضفاء المظهر الجمالي للمدينه،حيث تم الانتهاء من تجهيز 80م من إجمالي طول 400م بالإضافة إلي أعمال تسويه وتمهيد الممشى الجديد الجاري إنشاءه بالجهة الشرقية المقابلة بطول 600م . ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة مع الالتزام بكافة معايير الجودة والأمان، وذلك لخلق متنفس طبيعي للمواطنين، بجانب إسهامه في تقليل عدد البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما تفقد الزملوط خطوط الإنتاج والتعبئة بالمجمع وأطمئن علي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار عدوي كورونا ، كما تفقد أيضا مشروع إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بالمجمع ، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والإعلان عن تأجيرها لإتاحة الفرصة للمستفيدين لتجهيزها قبل موسم جني التمور القادم .

كما وجه أيضا باستغلال أرض فضاء بالمجمع لإنشاء عدد 5 ثلاجات إضافية ليصل إجمالي عدد الثلاجات إلي 45 ثلاجة سعة الواحدة 30 طن بتكلفة تقديرية 12 مليون جنية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور وإقامة سوق لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار.



