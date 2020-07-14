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فن

للمساء حكايةْ.. رولا سعد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:54 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رولا سعد بإطلالة انيقة ترتدى فستان اسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة".


وكتبت معلقة على صورتها :"‏‏للمساء حكايةْ ...تخبرنا أنَّ الأماني مهما تأجلتْ ..سيأتي فجرها لتشرقْ ..فتفاءلوا ..مساكمْ تفاؤلْ وأملْ وسعادةْ...💝".


وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل 

ديكور خاص بالحارة الشعبية.



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