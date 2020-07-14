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رياضة

رسالة غامضة من حسام غالي لمتابعيه.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:14 م
حسام غالي
حسام غالي
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محمد بدران

نشر حسام غالى لاعب الأهلى السابق ومدير الكرة بنادى الجونة الحالي صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهر حسام غالى بإطلالة صيفية داخل إحدى الكافيهات وعلق قائلًا: " الكمال مرهق جدا رفقا بـ القوارب".

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن موافقة الحكومة المصرية على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقده أمس مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الماضي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 7 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.


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Perfectionism is very stressful, take it easy

A post shared by Hossam Ghaly (@h14ghaly) on

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