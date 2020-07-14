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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية لكورنيش النيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:20 م
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها في المنطقة السفلية من الكورنيش،ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز،حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح،والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى،حيث تمت مراعاة العنصر الجمالي في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الجمالي على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل .

وناقش المحافظ  مع القائمين على المشروع الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ،مطالبا بأهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية المعنية لتذليل كافة المعوقات وتقديم التسهيلات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بأعمال المرافق.



رافق المحافظ خلال جولته كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام،والعقيد تامر أبو بكر" الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

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