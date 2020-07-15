برلمانية: بحث أزمة المصروفات الدراسية مع المدارس الخاصة

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور من زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.



وأعلنت ماجدة نصر، "أنه سيتم دعوة مسؤولي الوزارة عن المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة هذا الأمر، إلى جانب استرداد المصروفات الدراسية عن العام المنقضي.





وأضافت أنه "علينا التوصل إلى حل مرضي للطرفين ومحاسبة المخالفين ومن يفرض نسب زيادة غير المتعارف عليها والمقررة ".



وأردفت ماجدة نصر:" نمر في مصر بظروف صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا ، وعلى أصحاب المدارس الخاصة تخفيض مصاريف العام الي الجديد".



كان الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دور فيها.



وأضاف في تصريحات له، أن الجهاز تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ووعدنا بالبت في الأمر عقب إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة.

