تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

كشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، تفاصيل والأسباب المتوقعة لانفجار خط بترول بالإسماعيلية.





وقال عبد القادر ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، : لدينا شكوك حول أسباب الحادث، لأنه تحت سطح الأرض بمترين تقريبا.





وكشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، أن :"هذا الأمر غير معروف، ومحدش بيشتغل هناك من الناحية القانونية إلا لما ينسق معانا ولم يخبرنا أحد بالعمل هناك، وما حدث مش طبيعي".





وتابع رئيس شركة أنابيب البترول، : الوضع تم السيطرة عليه تماما ونقوم بعمل تبريد، مؤكدا أنه سيتم البحث في أسباب الواقعة لمعرفة ما الذي حدث.



