تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

كشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، تفاصيل والأسباب المتوقعة لانفجار خط بترول بالإسماعيلية.
وقال عبد القادر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، : لدينا شكوك حول أسباب الحادث، لأنه تحت سطح الأرض بمترين تقريبا.
وكشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، أن :"هذا الأمر غير معروف، ومحدش بيشتغل هناك من الناحية القانونية إلا لما ينسق معانا ولم يخبرنا أحد بالعمل هناك، وما حدث مش طبيعي".
وتابع رئيس شركة أنابيب البترول، : الوضع تم السيطرة عليه تماما ونقوم بعمل تبريد، مؤكدا أنه سيتم البحث في أسباب الواقعة لمعرفة ما الذي حدث.