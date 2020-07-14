AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: نتصدى لأي تقدم للميليشيات نحو سرت والجفرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:57 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد صافي بأن الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري.

وأضاف "صافي"، لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء، "سنتصدى لأي تقدم لقوات طرابلس صوب الجفرة وسرت"، لافتا إلى أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأكد صافي أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح مع المسئولين الإيطاليين تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.

وكان ماشيخ وأعيان ليبيا قد أعلنوا دعمهم لبيان البرلمان الليبي الداعي لتدخل مصر عسكريا في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبي.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الساعات القادمة يمكن أن تشهد معركة عنيفة حول سرت والجفرة، لافتا إلى الميليشيات تحشد قوتها للتحرك إلى هناك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقيلة صالح: الرئيس الجزائري سيعمل مع نظيريه في مصر وتونس لحل أزمة ليبيا

البرلمان الليبي : السيسي استجاب لندائنا بضرورة التدخل والتصدي للغزو الأجنبي

مستشار النواب الليبي: مصر تدفع للحل السياسي.. وأطراف أخرى تحرض على الاقتتال ..فيديو

مصر لن تخذلنا..رئيس مجلس النواب الليبي: سنطلب تدخل الجيش المصري حال اختراق الميليشيات لـ سرت والجفرة

عقيلة صالح: مواقف الرئيس السيسي تاريخية والتدخل المصري في ليبيا شرعي ومبادرة «إعلان القاهرة» هي الحل لإنهاء الأزمة

"بوابة أفريقيا" تبرز حوار رئيس البرلمان الليبي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

حريق هائل.. ألسنة اللهب تتسبب بأزمة في طريق القاهرة - الإسماعيلية

نداء عاجل من أحمد موسى لوزير البترول: عوضوا المتضررين من حريق اليوم عن خسائرهم

شاهد.. عمليات تبريد حريق ماسورة بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تفحم 20 سيارة في حريق خط المازوت على صحراوي الإسماعيلية.. فيديو

الظهير التونسي ... حمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون مع الزمالك

AdvertisementS

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بعد اعتراف جادا لـ ويل سميث.. استشاري صحة نفسية يكشف عن 6 أسباب تدفع الزوجة للخيانة