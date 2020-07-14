مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: نتصدى لأي تقدم للميليشيات نحو سرت والجفرة

أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد صافي بأن الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري.





وأضاف "صافي"، لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء، "سنتصدى لأي تقدم لقوات طرابلس صوب الجفرة وسرت"، لافتا إلى أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.





وأكد صافي أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح مع المسئولين الإيطاليين تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.





وكان ماشيخ وأعيان ليبيا قد أعلنوا دعمهم لبيان البرلمان الليبي الداعي لتدخل مصر عسكريا في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبي.





وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الساعات القادمة يمكن أن تشهد معركة عنيفة حول سرت والجفرة، لافتا إلى الميليشيات تحشد قوتها للتحرك إلى هناك.



