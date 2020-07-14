AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء.. 15 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:22 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
محمود زيدان
استقبلت لجنة تلقي طلبات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم، مرشحين جديدين؛ ليرتفع إجمالي عدد المرشحين إلى 15 مرشحًا حتى الآن.

وتقدم اليوم، برهان أحمد السيد أحمد، محامٍ، مرشح عن الحزب العربي للعدالة والمساواة، وحصل على رمز برج القاهرة، وأحمد أحمد عبد المقصود أبو سعد، محامٍ مرشح عن حزب الحركة الوطنية، وحصل على رمز النمر.

اقرأ أيضًا: 
وكان 13 مرشحًا، قد تقدموا بأوراقهم، حتى أمس، وهم مرشحو حزب مستقبل وطن الثلاثة، وهم، اللواء حسن بحيري وحصل على رمز القلم، وأشرف ممدوح عبد الونيس، وحصل على رمز الكتاب، و المهندس على العجواني، وحصل على رمز سنبلة القمح.

و تقدم - أيضًا - بأوراق ترشحه كل من، ممدوح حسني حامد المناخلي، مدرس وحصل على رمز ساعة اليد، والعميد مهندس حسن علي خليل، وحصل على رمز الأسد ومصطفى حمدي محمود جمعة، وحصل على رمز الحصان.

كما تقدم، الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، وحصل على رمز الكرسي، والسيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، وحصل على رمز الفانوس، وطارق المهدي، مسئول قطاع الدلتا بحزب النور، وحصل على رمز النظارة، ووليد سليمان، وحصل على رمز المدفع.

وتقدم - أيضًا-  الدكتور محمود محمد عبد الله، طبيب، وحصل على رمز الصقر، رقم 11، ومصطفي حامد راضي، وحصل على رمز التمساح وجاء ترتيبه رقم 12  في كشوف المرشحين، وسعيد محمد بسيوني أبو المجد، مهندس زراعي، وحصل على رمز السفينة، وجاء ترتيبه رقم 13 في كشوف المرشحين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ.. ننشر أسماء مرشحي القوائم والفردي لـ مستقبل وطن في كفر الشيخ

6 مرشحين ينهون استكمال أوراق ترشحهم ويحصلون على الرموز الانتخابية بالمنوفية

بينهم مرشحو مستقبل وطن.. 6 يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ في كفر الشيخ.. صور

انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على أسماء ورموز مرشحي مستقبل وطن في كفر الشيخ

انتخابات مجلس الشيوخ.. أمين حزب النور يتقدم بأوراق ترشحه في كفر الشيخ

نائب رئيس حزب النور يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الشيوخ في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

متحدث البترول يكشف تفاصيل وسبب انفجار خط أنابيب القاهرة - الإسماعيلية .. فيديو

عباس شراقي: قرار ملء سد النهضة لن يكون قبل نهاية سبتمبر.. فيديو

أستاذ موارد مائية يكشف سبب تراجع إثيوبيا عن ملء سد النهضة مايو الماضي

لحظة تسرب المازوت قبل اشتعال النيران بموقف العاشر.. فيديو

البترول تكشف آخر تطورات حريق خط الخام بطريق الإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

9 خطوات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة