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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إنشاء قناة يوتيوب لتقديم مجموعات تقوية أون لاين للطلاب.. صور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:15 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا لكافة مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد.
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وكشف محافظ كفر الشيخ، عن إنشاء قناة يوتيوب لتقديم مجموعات تقوية "أون لاين"؛ لرفع كفاءة وتحسين مستوى الطلاب، وذلك بالتنسيق مع عدد من المعلمين ذات كفاءة، لافتًا إلى بدء استقبال المواطنين بمراكز الشباب والملاعب الرياضية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، مع السماح والالتزام بتواجد 25% فقط من القدرات الاستيعابية لروادها. 

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم بالمنشآت، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة، واستمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم والكافيتريات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك القرارات، وغلق المحلات، والسماح للمطاعم والصالات الرياضية والمقاهي بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها. 

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، مؤكدًا على استمرار حملات التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت، وأماكن التجمعات، وأمام ماكينات ATM، وتوفير مقاعد ومظلات للمواطنين أثناء مواعيد الصرف، بالإضافة إلى رش وتطهير المدارس قبل بدء وعقب انتهاء اللجان.

محافظ كفر الشيخ: إنشاء قناة يوتيوب لتقديم مجموعات تقوية أون لاين للطلاب.. صور
محافظ كفر الشيخ: إنشاء قناة يوتيوب لتقديم مجموعات تقوية أون لاين للطلاب.. صور
محافظ كفر الشيخ: إنشاء قناة يوتيوب لتقديم مجموعات تقوية أون لاين للطلاب.. صور
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