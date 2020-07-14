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أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:14 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
تمنى الإعلامي أحمد موسى، السلامة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد أن تعرض لأزمة صحية وجلطة في المخ.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه الكاتب الكبير راجل محترم له بصمات كبيرة في الصحافة المصرية والعربية، وشخص متميز من بدايته"، مضيفا أن له تاريخ كبير في الصحافة المصرية وكاتب كبير ومهنى محترم ومحترف.

وأكد أنه تعرض لعملية اغتيال في عام 1987، مشيرا إلى أنه أطلق النار على سيارة مكرم في ميدان التحرير ولكنه نجا من الاغتيال.

وتابع أن رجال الداخلية قامت بعملية نوعية في محافظة المنوفية لتصفية المغتالين. 

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