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هالة عدلي: مصنع البلازما يكفي أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتور هالة عدلي رئيس شركة الدم بالمصل واللقاح، تفاصيل إنشاء مصنع مشتقات البلازما، والذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل عليه.

وقالت عدلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع ينقذ حياة الإنسان، مضيفة أنه لا يوجد مصنع لمشتقات الدم في المنطقة للبلازما.

وتابعت  رئيس شركة الدم بالمصل واللقاح، أن أمر  منقذة للحياة ومن الممكن أن يتم الاغلاق على مصر ووقتها سنكون في أزمة، مستدركة أن البلازما سيتم أخذها من دم المتبرع مباشرة ويستطيع أن يتبرع الشخص كل أسبوعين وهذا أمر في غاية الأهمية.
 
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية حاولت تنفيذ هذا المشروع لكنها فشلت لعدم تواجد المتبرعين، مؤكدة أن هذا المصنع يكفي أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية.

وكشفت الدكتور هالة عدلي رئيس شركة الدم بالمصل واللقاح، عن أن التكلفة المبدئية لانشاء هذا المشروع 5000 مليار يورو.
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