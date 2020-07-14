الاتفاق السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لضم محمد شريف.. فيديو

كشف خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، عن حقيقة مفاوضات النادي مع محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي انبي.





وقال الناصر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن أي لاعب في صفوف الأهلي يظل دائماََ تحت الأنظار وذلك مفروغ منه.





وتابع: النادي الأهلي لا يتعاقد مع اي لاعب، جميع اللاعبين في الأهلي مميزين وضم أحدهم لنادي الاتفاق شئ مشرف.





وأضاف الناصر، أن في الفترة الحالية لا يوجد أماكن لمحترفين داخل الفريق، ولكن لا نقل أننا لم نتفاوض مع اللاعب أو تفاوضنا.





وأشار الناصر إلى أن محمد شريف لاعب مميز ونتابعه منذ فترة وحال طلب المدير الفني للاتفاق بالتعاقد معه ورحيل أحد المحترفين سوف نتفاوض رسمياََ مع الأهلي.



