أخبار الرياضة.. رحيل طارق يحيى عن قناة الزمالك.. تونس تنتظر تكليف الاتحاد الأفريقي.. قلق في الأهلي بسبب جونيور آجاي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





-تونس: ننتظر تكليف الاتحاد الأفريقي لنا باستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا ..فيديو

كشف أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة التونسي، عن حقيقة تقدم الحكومة التونسية بملف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ لاستضافة نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





أكد طارق يحيى المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته كمقدم لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك.





أكد طارق يحيى ، المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته مقدمًا لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك".





أعلن النادي الأهلي عن خوض مباراة ودية أمام نادي سموحة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز من جديد عقب توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

