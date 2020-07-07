طارق يحيي: رئيس الزمالك يدير الأمور بشكل منظم.. والخلافات الشخصية سبب الهجوم على النادي

أشاد طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، برئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور قائلا :" يدير النادي بشكل منظم ومنضبط".
وأضاف طارق يحيي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه منذ تولي مرتضي منصور رئاسة نادي الزمالك وكافة الأمور تسير بكشل منظم للغاية في كافة الاتجاهات.
وتابع:" مرتضي منصور وضع نظاما لكل ملف، ولكل شخص يتولي مهمة الملف؛ للوصول إلى حل، قبل وصول الأمر لرئيس النادي".
واوصل:" البعض يهاجم نادي الزمالك بسبب خلاف شخصي مع مرتضي منصور".
وأوضح أن قناة نادي الزمالك الخاصة بالقلعة البيضاء تهدف للدفاع عن القلعة البيضاء ضد الظلم الذي تتعرض له من قبل بعض الأشخاص .
واختتم تصريحاته:" خلال عملي في قناة الزمالك لم أتحدث في بعض الأزمات التي يعاني منها النادي الأهلي كأزمة حسام عاشور وغيرها؛ والهدف الحقيقي هو الدفاع عن الزمالك فقط".