طارق يحيي: رئيس الزمالك يدير الأمور بشكل منظم.. والخلافات الشخصية سبب الهجوم على النادي

وتابع:" مرتضي منصور وضع نظاما لكل ملف، ولكل شخص يتولي مهمة الملف؛ للوصول إلى حل، قبل وصول الأمر لرئيس النادي ".





واوصل:" البعض يهاجم نادي الزمالك بسبب خلاف شخصي مع مرتضي منصور".





وأوضح أن قناة نادي الزمالك الخاصة بالقلعة البيضاء تهدف للدفاع عن القلعة البيضاء ضد الظلم الذي تتعرض له من قبل بعض الأشخاص .



