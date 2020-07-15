رياح محملة بالأتربة..الأرصاد: طقس الغد حار رطب على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس غدا الخميس، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدله تنشط أحيانا.





ويبقي الطقس معتدل علي السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، يصاحب ذلك أيضا نشاط للرياح محملة بالاتربة علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





ويكون الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة خلال ساعات علي محافظات الصعيد، خلال ساعات النهار معتدل ليلا.



