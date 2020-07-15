AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 201 عبوة دواء بيطري و6500 جرعة تحصين دواجن مخالفة بالشرقية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.


ومن جانبها فقد قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


اقرأ أيضا:

بيطري الشرقية: ضبط 4 أطنان دجاج مجمد غير صالحة للاستهلاك


أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بشن حملة تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية بمركز الزقازيق لضبط سوق الدواء البيطري و لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.


وأضاف "بركات" أنه تم خلال الحملة تحرير  4 محاضر مخالفة لـ ( مركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضبط ( 201) عبوة لـ ( 26) صنف  دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية - مجهول المصدر - محظور تداولها بيطريًا )  و6500 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.


تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ علي الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 6 أطنان لحوم وكبده وأسماك مخالفة للمواصفات

بيطري الشرقية.. إجراء المسح التناسلي الشامل لـ 25 ألف رأس ماشية

ضبط 1666 قرصًا مخدرًا ومصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بكفر صقر في الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة في حملات خلال يونيو

بيطري الشرقية: تحرير 53 محضر مخالفة وضبط 3 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

بيطري الشرقية: ضبط 4 أطنان دجاج مجمد غير صالحة للاستهلاك

ترشيحاتنا

تحالف الأحزاب: لم نعرض على حزب المحافظين الانضمام للتحالف من الأساس

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

البنك المركزي: 581 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك في أبريل الماضي

عرض قصر من القرن الـ19 للبيع مقابل 20 جنيها فقط.. اعرف الحكاية

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

امرأة خارقة.. تغلبت على كورونا بعد نجاتها من السرطان ومحاولة قتل وحادث طائرة

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته