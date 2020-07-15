ضبط 201 عبوة دواء بيطري و6500 جرعة تحصين دواجن مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.





ومن جانبها فقد قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





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أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بشن حملة تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية بمركز الزقازيق لضبط سوق الدواء البيطري و لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.





وأضاف "بركات" أنه تم خلال الحملة تحرير 4 محاضر مخالفة لـ ( مركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضبط ( 201) عبوة لـ ( 26) صنف دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية - مجهول المصدر - محظور تداولها بيطريًا ) و6500 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.





تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ علي الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.