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أخبار العالم

بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا.. الكنيست الإسرائيلي يفتح تحقيقا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:48 م
الكنيست يفتح تحقيقا
الكنيست يفتح تحقيقا بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا
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سمر صالح
يواصل الكنيست التحقيقات الوبائية بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن التحقيقات تأتي بعد إبلاغ ضابط الكنيست أن نتيجة فحص أحد الحراس فيه ظهرت إيجابية بفيروس كورونا، ولمعرفة من المخالطين له، لمنع انتشار الفيروس.  

قال وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إيدلشتاين، إن إسرائيل في حالة عدم حدوث معجزة ستتجه إلى الإغلاق الكامل. 

وقال الوزير إيدلشتاين، إن إسرائيل ستشهد قريبًا 2000 حالة جديدة يوميًا بالإضافة إلى ارتفاع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس، الأمر الذي سيتطلب قرارات صعبة. 
  
وأعرب الوزير عن أمله في أن تؤدي التدابير المتخذة للحد من الانتشار بما في ذلك الحد من التجمعات في الأحداث والمطاعم وفرض الإغلاق على المناطق المتضررة بشدة، إلى انخفاض الإصابات، "إذا حدث ذلك، فسنتمكن من تأجيل القرار. يجب أن تنتظر ثلاثة أو أربعة أيام لنرى، لكن ذلك سيكون معجزة ".

هذا ورفض إيدلشتاين الانتقادات بأن الحكومة لم تتخذ خطوات للتحضير للموجة الثانية من انتشار الفيروس التاجي أو أن الإغلاق سيكون بمثابة اعتراف بالفشل من جانب السلطات، مدعيًا أن الإغلاق هو إجراء يجب اتخاذه من أجل الحد من زيادة أعداد المصابين بالفيروس.
 
ووفق إيدلشتاين كما قامت دول أخرى بذلك، يجب أن نفهم أن عمليات الإغلاق تقلل من عدد الإصابات الجديدة وعندما يتم إزالتها، يمكن أن تظهر موجة أخرى من الفيروس". 
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