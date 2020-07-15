رئيس إيران يتحدى النواب: باقٍ في منصبي حتى اللحظة الأخيرة

في تحدٍ للمنادين برحيله، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على رفضه ترك السلطة، والتنحي عن منصبه، بعد تزايد الدعوات من قبل بعض أعضاء البرلمان الإيراني،بضرورة تركه للسلطة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.





قال روحاني إنه سيبقى في منصبه حتى اللحظة الأخيرة من الوقت الدستوري المخصص لبقائه في السلطة.









أضاف روحاني "أتعهد للمرشد وأعلن أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها حتى اليوم الأخير والساعة واللحظة الأخيرة، مثل اليوم الأول، بنفس الروح والحيوية، في مواصلة خدمة الشعب دون النظر إلى تشويش الأجواء".





تأتي تصريحات روحاني بعد أن وقع 130 نائبًا على مشروع قرار، خلال الأيام القليلة الماضية، لاستجواب الرئيس الإيراني، وقدموه إلى رئاسة البرلمان، وتحدث بعض النواب عن عزل الرئيس الإيراني.





لكن رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، عزل روحاني في اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء البرلمان يوم 12 يوليو الحالي.







