بعد "تسلمي يا مصر".. محمد محسن يكشف تفاصيل أغنية وطنية جديدة.. فيديو

عبر الفنان محمد محسن، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن أغنيته الجديدة "النشيد الوطنى.. تسلمى يا مصر"، موضحا أنه تم طرح الأغنية منذ أسبوعين.





وأضاف " محسن " حلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم عبر فضائية دى إم سي، أنه يحب أن يختار أغانى من التراث لنقلها إلي الأجيال الجديدة والمقبلة، مشيرا إلي أن معظم الشباب مرتبطون بهذا النشيد فى طابور الصباح والمدارس لذا لاقت الفكرة قبولا كبيرا.









وأشار محمد محسن إلى أن تصوير الأغنية لم يستغرق أكثر من ٢٤ ساعة، لافتا إلي أن الفكرة جاءت خلال ساعات الحظر في الفترة الماضية.









وأوضح أنه طرح ٤ أغنيات خلال الفترة الماضية من خلال إعادة التراث القديم ، منوها بأنه يغنى لمصر وكأنها فتاة يعشقها.









وأكد أن زوجته هبه مجدى كانت معه فى التصوير لتقوم بعمل متعدد الأدوار، ولها إطلالة مميزة لذا طالبنا منها أن تظهر فى الأغنية، قائلا: "انتظرونا قريبا فى أعمال غنائية معا منها أغان وطنية".