باللغة الفارسية | ترامب يندد بإعدام 3 أشخاص في إيران

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالحكم بإعدام 3 أشخاص في إيران لمشاركتهم الاحتجاجات في البلاد.





وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالفارسية: "حُكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات".





وأضاف: "ومن المتوقع إعدامهم في أي لحظة. إن إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة يرثى لها للعالم ولا ينبغي القيام به".





ومن ناحية أخرى، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصالهما الهاتفي المشترك في 15 يوليو في أنه "لا جدوى" في ضغط العقوبات على إيران، حسب الكرملين.





وذكر، اليوم المكتب الصحفي للكرملين: "عند مناقشة قضية إيران، أكد الرئيس الروسي عدم جدوى ضغوط العقوبات على طهران وأهمية الجهود المبذولة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما وافق عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2231" .