AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء: يجب على الفتاة ارتداء الحجاب في هذه السن

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:00 ص
سن ارتداء الحجاب
سن ارتداء الحجاب
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالكتاب: قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59].

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الحجاب فرض في الإسلام؟» بقول الله تعالى في سورة النور:  «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31]، والمراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنًى آخر.



وتابعت: وأما الحديث: فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْه. رواه أبو داود.

وواصلت: ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.


ونبهت على أنه أجمعت الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يُعَدُّ من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى: ستر الجسد ما عدا الوجه والكفين فرض شرعي وعلى المسلمة الامتثال له

هل الألوان المختلفة في لبس البنات حرام

نصحت بناتي بالحجاب ولم يسمعن فهل أُحاسب؟.. أمين الفتوى يوضح

ترشيحاتنا

القصة الكاملة بين محمد رمضان والطيار.. بدأت بفيديو على الطائرة وانتهت بحبس نمبر وان

خبير أوبئة يكشف سر تراجع وإصابات ووفيات فيروس كورونا فى مصر

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

الغنوشي يطالب الأمن التونسي بفض اعتصام عبير موسى بالقوة

بعد الحكم بحبس محمد رمضان .. الطيار أشرف أبو اليسر: الحمدلله القضاء أعاد لي حقي

بينهم سوريون.. الأمن السوداني يضبط 80 مرتزقة قبل السفر إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز