AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس 15 يوليو في بنوك مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 16- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.92 جنيه للشراء 16.02 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.092جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.91جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.92جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.91جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفقا لآخر تحديث فى 18 بنكا ..سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020

وفقا لآخر تحديث.. سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 29-5-2020

في 23 بنكا.. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 7-6-2020

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

3 قروش تراجعا فى سعر الدولار خلال أسبوع

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

قبائل ليبيا: نحن بحاجة لمصر لطرد المستعمر التركي

بعد إعلان خطوبتها.. العمر الحقيقي لـ أمينة خليل وتجربتها السابقة في الزواج

عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي فاشلة أمام نجاحات مرتضى منصور.. فيديو

نشرة السوشيال | عماد أديب عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة: الحرب ضرورة.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها

قبل ساعات من الحكم على محمد رمضان.. كواليس أزمة نمبر وان والطيار الموقوف

فيات تيبو 2021 في السوق المصري قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة.. دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها