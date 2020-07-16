بإكسسوارات لافتة.. لجين عمران تستعرض أناقتها

حرصت الإعلامية لجين عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.
ظهرت لجين عمران فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا لافتا باللون اللبنى واتسم التصميم بالروسومات والألوان المتعددة ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض.
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لفتت لجين عمران الأنظار بمجموعة من الإكسسوار العصرية والمتناسقة مع ألوان ملابسها، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت لجين عمران على خصلات شعرها المموج والمنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.
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