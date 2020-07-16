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مرأة

بإكسسوارات لافتة.. لجين عمران تستعرض أناقتها

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:23 ص
لجين عمران
لجين عمران
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية لجين عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.

ظهرت لجين عمران فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا لافتا باللون اللبنى واتسم التصميم بالروسومات والألوان المتعددة ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض.

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لفتت لجين عمران الأنظار بمجموعة من الإكسسوار العصرية والمتناسقة مع ألوان ملابسها، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت لجين عمران على خصلات شعرها المموج والمنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.

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.. .. .. #كلمات_أعجبتني .. .. رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر ( إلا أنه ) يبقى مالحًا .. فلا ترهق نفسك .. البعض لا يتغيرون مهما حاولت .. .. .. .. مساكم هادي و رايق 🙏🥰🌠🌠🌠 .. .. #الحمدلله #اللهم_لك_الحمد #القادم_أجمل #الحياة_حلوة #بكرا_أحلى #الدنيا_حلوة #سعادة #حب #سلام #أمل #اليوم_جميل_بكرا_أجمل #في_خاطري_همسه #الحياة_جميلة #إيجابية #تفائل #لجين #لجين_عمران #lojain#lojain_omran #summer #fashion #style #pinterest #fashionable #fashion #style #stylefashion

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