بالأصفر.. لجين عمران بإطلالة ناعمة عبر إنستجرام

حرصت





وعلقت مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت لجين عمران بإطلالة ناعمة تستعرض بها انوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد بإطلالتها.وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:

أنا لست شخصًا واحدًا..أنا مجموعة أشخاص متناقضين .. اجتازوا مئات الصعاب سويًا .. فأصبحوا أصدقاء.. أصبح جسدي وطنهم بعد أن كان ساحة معركتهم.