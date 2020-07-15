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مرأة

بالأصفر.. لجين عمران بإطلالة ناعمة عبر إنستجرام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:37 ص
لجين عمران
لجين عمران
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آية التيجي
حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت لجين عمران بإطلالة ناعمة تستعرض بها انوثتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم الشديد بإطلالتها.

وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أنا لست شخصًا واحدًا..أنا مجموعة أشخاص متناقضين .. اجتازوا مئات الصعاب سويًا .. فأصبحوا أصدقاء.. أصبح جسدي وطنهم بعد أن كان ساحة معركتهم.


وظهرت لجين عمران مرتدية فستان طويل باللون الأصفر الناعم بأكمام طويلة من الدانتيل المخرم، وهو ما أبرز من اناقتها وانوثتها.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريق انسيابية ناعمة ارتدت عليه قبعة باللون البيج الناعم، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قلادة  وخواتم باللون الذهبي، مع بعض الأساور الكاجوال باللون الأسود والذهبي والأبيض. 

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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.. .. #كلمات_أعجبتني .. انا لست شخصًا واحدًا ☝🏼 .. أنا مجموعة أشخاص متناقضين .. إجتازوا مئات الصعاب سويًا .. فأصبحوا أصدقاء .. أصبح جسدي وطنهم بعد أن كان ساحة معركتهم .. .. .. مساكم سعادة و هدوء و راحة بال .. .. @gigi.galleria .. #الحمدلله #اللهم_لك_الحمد #القادم_أجمل #الحياة_حلوة #بكرا_أحلى #الدنيا_حلوة #سعادة #حب #سلام #أمل #اليوم_جميل_بكرا_أجمل #في_خاطري_همسه #الحياة_جميلة #إيجابية #تفائل #لجين #لجين_عمران #lojain#lojain_omran #summer #fashion #style #pinterest #fashionable #fashion #style #stylefashion

A post shared by لجين عمران 🇦🇪🇸🇦 (@lojain_omran) on

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