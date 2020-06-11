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مرأة

بفستان أنيق.. لجين عمران تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:26 ص
لجين عمران
لجين عمران
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية لجين عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، بصورة ومقطع فيديو جديدين.

ظهرت لجين عمران فى الفيديو بإطلالة عصرية كشفت عن ذوقها الرفيع، حيث ارتدت فستانا طويلا من الخلف وقصيرا من الأمام واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأخضر والأبيض.

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وانتعلت لجين عمران حذاء صيفيا مسطحا باللون الأخضر، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت لجين عمران على خصلات شعرها الأسود المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

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