بالآوف شولدرز.. لجين عمران بإطلالة بيضاء ساحرة

صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

وعلقت

على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: