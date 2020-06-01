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مرأة

بالآوف شولدرز.. لجين عمران بإطلالة بيضاء ساحرة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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آية التيجي
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: في نعم كثير لابد إننا نشكر رب العالمين عليها كل يوم و نتذكر تأثيرها الجميل علينا و على حياتنا.. شكرا حبيبتي هبوش على أحلى و أغلى الأوقات.


وظهرت لجين عمران وهي ترتدي فستان طويل اوف شولدر باللون الأبيض، بقصة مختلفة من الأسفل و بتصميم الورود من الأعلى، وهو ما أبرز من اناقتها.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا عبر ظهرها مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الأعلى بعملهم كحكة ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسورات، حيث أنها ارتدت اسورة ناعمة باللون الذهبي على يديها، وهو ما أكمل من إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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.. .. .. 🕊🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🕊 .. .. .. .. ❤في نعم كثير لابد إننا نشكر رب العالمين عليها كل يوم و نتذكر تأثيرها الجميل علينا و على حياتنا🤗❤ .. .. .. .. ❤شكرا حبيبتي هبوش على أحلى و أغلى الأوقات @hebarumhein .. .. .. .. ❤شكرا حبيبتي زينا على هديتك الجميلة مثلك (فستان أبيض) يشبه قلبك الأبيض @zeenazaki من كثر إعجابي بالفستان لبسته و صورت من غير مكياج ولا تزبيط شعر حتى😄👍🏼🤍🕊 .. .. .. .. ❤شكرا مينا روز ، دينا زكي ، دينا صلاح ، كارو ، نهى على المفاجأة و على أحلى صداقة و على كم السعادة و الحب اللي زرعتوها بقلبي❤🤍🤍🤍❤🕊❤🤍🤍🤍❤ الله يسعدكم و لا يحرمني منكم .. @meenarosee ❤ @dinazakiofficial ❤ @carosami ❤ @noha_romhain .. .. #الحمدلله #صداقة #حب #سعادة #لجين_عمران #لجين #lojain #lojain_omran

A post shared by لجين عمران 🇦🇪🇸🇦 (@lojain_omran) on

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