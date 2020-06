بالآوف شولدرز.. لجين عمران بإطلالة بيضاء ساحرة

View this post on Instagram

.. .. .. 🕊🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🤍🕊🤍🕊 .. .. .. .. ❤في نعم كثير لابد إننا نشكر رب العالمين عليها كل يوم و نتذكر تأثيرها الجميل علينا و على حياتنا🤗❤ .. .. .. .. ❤شكرا حبيبتي هبوش على أحلى و أغلى الأوقات @hebarumhein .. .. .. .. ❤شكرا حبيبتي زينا على هديتك الجميلة مثلك (فستان أبيض) يشبه قلبك الأبيض @zeenazaki من كثر إعجابي بالفستان لبسته و صورت من غير مكياج ولا تزبيط شعر حتى😄👍🏼🤍🕊 .. .. .. .. ❤شكرا مينا روز ، دينا زكي ، دينا صلاح ، كارو ، نهى على المفاجأة و على أحلى صداقة و على كم السعادة و الحب اللي زرعتوها بقلبي❤🤍🤍🤍❤🕊❤🤍🤍🤍❤ الله يسعدكم و لا يحرمني منكم .. @meenarosee ❤ @dinazakiofficial ❤ @carosami ❤ @noha_romhain .. .. #الحمدلله #صداقة #حب #سعادة #لجين_عمران #لجين #lojain #lojain_omran