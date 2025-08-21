شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة حادة في أحد شوارع مدينة نصر، كان أحد أطرافها في مشهد صادم شخص بلا ملابس، ما أثار حالة من الدهشة والغضب بين رواد الإنترنت.

سرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتورطين في الواقعة، حيث كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لشخص يتشاجر وهو "عارٍ" بأحد شوارع مدينة نصر.

وبحسب الفحص والتحريات، تبين أن طرفي المشاجرة هم: بائعة متجولة ونجلها وبائع (وهو الشخص الذي ظهر عاريًا في الفيديو)، في مواجهة حارس عقار، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وأوضحت الداخلية أن المشاجرة نشبت بينهم نتيجة خلافات حول البيع والشراء، وتطور الأمر إلى اعتداء متبادل بالأيدي، دون وقوع إصابات.

بمواجهة جميع أطراف الواقعة، أقروا بما حدث، واعترفوا بتفاصيل المشاجرة كما ظهر بالفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.