الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
حوادث

شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

رامي المهدي

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة حادة في أحد شوارع مدينة نصر، كان أحد أطرافها في مشهد صادم شخص بلا ملابس، ما أثار حالة من الدهشة والغضب بين رواد الإنترنت.

سرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتورطين في الواقعة، حيث كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لشخص يتشاجر وهو "عارٍ" بأحد شوارع مدينة نصر.

وبحسب الفحص والتحريات، تبين أن طرفي المشاجرة هم: بائعة متجولة ونجلها وبائع (وهو الشخص الذي ظهر عاريًا في الفيديو)، في مواجهة حارس عقار، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وأوضحت الداخلية أن المشاجرة نشبت بينهم نتيجة خلافات حول البيع والشراء، وتطور الأمر إلى اعتداء متبادل بالأيدي، دون وقوع إصابات.

بمواجهة جميع أطراف الواقعة، أقروا بما حدث، واعترفوا بتفاصيل المشاجرة كما ظهر بالفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة اخبار الحوادث جريمة مدينة نصر اخبار مدينه نصر

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف

عشية تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري 21 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 21 أغسطس 2025

نهضة العذراء مريم

نهضة السيدة العذراء بكنيستها ورسامة شمامسة بوادي النطرون

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

