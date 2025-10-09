صورة تثير الجدل.. تمثال الشهيد عبد المنعم رياض وسط سوق خضار

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لتمثال الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، المقام بحي غرب سوهاج وجاءت وسط الخضراوات والقمامة والباعة الجائلين، ما حول المنطقة إلى شبه"سوق خضار".

وطالب عدد من أهالي سوهاج اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدين أن المشهد لا يليق بمكانة أحد أبطال العسكرية المصرية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول أنه تم في وقت سابق إزالة الباعة وتنظيف المنطقة المحيطة بالتمثال، لكن بعض الباعة الجائلين يعودون سريعًا لممارسة نشاطهم أسفل التمثال في عملية البيع والشراء.