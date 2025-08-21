قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
الاقتصاد ينتظر القرار| خفض الفائدة لتحريك السوق أم الحفاظ على الاستقرار؟.. خبير يجيب
مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام
مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام
بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول
حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا
هذا ما يخشاه الإسرائيليون من خطة احتلال غزة
الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين
الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر
عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن
ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد
فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية
كتب محمد عبدالله :

أمرت جهات التحقيق المختصة بفحص مجموعة من البلاغات تقدمت بها البلوجر هدير عبدالرازق ضد عدد من صفحات الفيس بوك وانستجرام وتيك توك وعدد من المحامين بعد انتشار فيديوهات لها مع شاب يدعي اوتاكا في وضع مخل للآداب بدون ملابسها وتقيم معه علاقة جنسية. 

وقالت هدير عبدالرازق في البلاغات المقدمة إنها تعرضت لحملة من الكذب والافتراء لا صحة لها وأن كل ما يتم تداوله فيديوهات تم تصويرها بالذكاء الاصطناعي ولا صحة لها وأن الفتاة التي تظهر في الفيديو ليست هي ولكن تم التلاعب بها في الفيديوهات. 

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

القبض علي الراقصة نورا دانيال 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الراقصة نورا دانيال لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

واعترفت الراقصة أمام الجهات المختصة أنها قامت بنشر العديد من الفيديوهات علي التيك توك وفيس بوك وهي ترتدي بدلة رقص مثيرة وكذلك نشرت مقاطع فيديوهات من داخل غرفة نومها بقمصان النوم وأنها كانت تبحث عن الشهرة والفلوس وانها تعرفت علي شاب ووكلت له عملية إدارة صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها وأنه هو من يقوم بتوجيهها وتصوير الفيديوهات وأنها أصبحت ترتدي بدلة رقص مثيرة وشبه عارية لجذب الشباب والبنات لمحتواها وتحقيق مكاسب مالية اكبر والعملات في الملاهي الليلية التي أصبحت تطلبها بالاسم. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأثارت الراقصة نورا دانيال حالة من الجدل منذ أول ظهور لها، وسط الراقصات المعروفين، ولدت في شتاء 1998 لأب مصري وأم إيطالية، وبدأت الرقص في سن الصغر وفي عام 2015 في سن السابعة عشر بدأت الاحتراف في أحد الملاهي الليلية في إقليم رومانيا شمال إيطاليا وحققت جماهيرية كبيرة حينها.

في عام 2018 تحولت حياة نورا دانيال حينما اشتركت في مسابقة للرقص الشرقي وحصلت على المركز الثاني، لتبدأ مسيرتها الجديدة في تقديم حفلات في العديد من الدول الأوروبية والعربية، حتى شاركت في المسابقة من جديد بعام 2019 وحصلت على المركز الثالث وانتقلت حينها للعيش في مقاطعة بادوفا شمال إيطاليا وبدأت العمل في تريبل فايف أحد أكبر النوادي الليلية هناك.

