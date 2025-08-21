شيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري

نجح شيكو بانزا في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمى مودرن سبورت لتصبح النتيجة 2-0 للفارس الأبيض، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل بانزا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة سحرية من خوان ألفينا ويسدد كرة أرضية لتمر من بين أقدام الحارس محمد أبو جبل.

وسجل البرازيلي خوان ألفينا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 12 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة عبد الله السعيد ومرواغة مدافع مودرن سبورت ويسددها على يمين الحارس محمد أبو جبل ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف نظيف.

وشهد ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقوف لاعبي الزمالك ومودرن سبورت وطاقم التحكيم دقيقة حدادًا على روح والد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي توفي أمس في حادث سير وذلك قبل انطلاق المواجهة بين الفريقين.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

محمد شحاتة .

ناصر ماهر .

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد هلال

هجوم: ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح