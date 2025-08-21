تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

يعد ارتفاع الضغط والسكر من أكثر المشكلات انتشارا في العصر الحديث لكن هل تعلم أن هناك نوعا رخيصا من البذور يساعد في علاج هذه المشكلة.

وفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم علاقه بذور الشمس او اللب السورى بالضغط والسكر

تنظيم ضغط الدم



تحتوي بذور دوار الشمس على كمية كبيرة من المغنيسيوم، وهو معدن مهم لتحسين وظائف انقباض وانبساط الشرايين وهذا يُعزز الدورة الدموية ويساعد في ضبط ضغط الدم المرتفع خاصة عندما تكون غير مملحة.

بذور دوار الشمس مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على إزالة الصوديوم من الجسم وطرحه عبر البول كما يُسهم ذلك بشكل مباشر في تنظيم ضغط الدم.

المساعدة في إنقاص الوزن



تُستخدم بذور دوار الشمس بكثرة في حميات إنقاص الوزن لغناها بالألياف، مما يُحسّن عملية هضم الطعام و هذا يعني أن بذور دوار الشمس تُطيل فترة إفراغ المعدة، مما يُقلل الشعور بالجوع ويُشعرك بالشبع لفترة أطول.

على الرغم من كونها مصدرًا للدهون الصحية، إلا أن بذور عباد الشمس تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذلك يجب استهلاكها باعتدال.

منع الشيخوخة المبكرة



بذور دوار الشمس غنية بفيتامين هـ، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تأخير الشيخوخة المبكرة ومنع التجاعيد والترهل كما تحمي هذه البذور البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وتقي من سرطان الجلد، وتعزز صحة الأظافر والشعر.



تنظيم سكر الدم

تناول بذور دوار الشمس بانتظام يُساعد على إبطاء هضم وامتصاص الكربوهيدرات من الوجبات وهذا يُنظّم كمية السكر في الدم، ويمنع ارتفاع سكر الدم لذلك، تُعدّ بذور دوار الشمس إضافةً رائعةً لنظام غذائي لمرضى السكري.

