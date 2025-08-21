قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
حوادث

اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي

رامي المهدي

في لحظات تحولت رحلات العودة من الساحل الشمالي إلى فاجعة، بعدما شهد طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي حادثًا مأساويا، إثر تصادم 4 سيارات واندلاع النيران بها أمام قرية "ثواني جابر" بمركز الضبعة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال ونساء.

مشاهد الدخان المتصاعد وصراخ المصابين حوّلت المكان إلى ساحة مأساوية، استدعت استنفارًا فوريًا من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عندما تلقت بلاغا يفيد وقوع، حادث تصادم مروع بين 4 سيارات، أسفر عن اشتعال النيران ووقوع ضحايا ومصابين.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "صدى البلد"، فقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين أحدهما يدعى أحمد ن.خ (40 سنة) إضافة إلى جثة مجهولة الهوية، كما تم نقل 18 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج.

قائمة المصابين:

1. ندى م. ج (26 سنة)  

2. زياد م. م (27 سنة)  

3. محمود م. ا  

4. حمدي .م (30 سنة)  

5. علي م. ع (54 سنة)  

6. عبد العاطي .ع (42 سنة)  

7. محمود ح. س (38 سنة)  

8. خديجة ا. م (20 سنة)  

9. مصطفى .ا (38 سنة)  

10. عبد الرحمن م. ح (21 سنة)  

11. عمر غ. م (25 سنة)  

12. عبد البدري .ا (56 سنة)  

13. ليلى ش. م (30 سنة)  

14. مولود .ا (27 سنة)  

15. سيد م. ا (20 سنة)  

16. أحمد م. ا (25 سنة)  

17. فهمي ع. م (23 سنة)  

18. وشخص مجهول الهوية


 

تحرك عاجل

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بالحادث، ودفع مرفق الإسعاف بـ15 سيارة إسعاف إلى الموقع، حيث تم التعامل الفوري مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.


 

ولا تزال الجهود جارية لتحديد هوية الجثة المجهولة ومتابعة الحالات الصحية للمصابين.


 

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية إلى مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الخميس، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث التصادم الأليم الذي وقع على طريق «الإسكندرية - مطروح» ورافقه خلال الزيارة الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير ونائب المحافظ تفقدا أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، للوقوف على جودة الرعاية المقدمة للمصابين، كما اطمئنا على توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع الفصائل، مؤكدًا كفاءة المنظومة الطبية بالمستشفى في التعامل مع الحالات الواردة.


 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفرق الطبية بمستشفى الضبعة المركزي أجرت الأشعات التشخيصية اللازمة لأربع حالات، فيما تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، والعلمين النموذجي، والحمام المركزي، عبر سيارات إسعاف مجهزة بأطقم طبية متخصصة لضمان استكمال العلاج وفقًا لاحتياجات كل حالة، كما تم تجهيز غرف العمليات بالمستشفى لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة لأربع حالات.

