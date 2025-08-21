قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

5 عادات يومية تدمر عقلك وتضعف ذكاءك دون أن تدري.. هل تمارسها؟

5 عادات يومية تدمر عقلك دون أن تدري.. هل تفعلها؟
5 عادات يومية تدمر عقلك دون أن تدري.. هل تفعلها؟
عبد العزيز جمال

كشف موقع «سيكولوجي توداي» المتخصص في الصحة النفسية والعقلية عن خمس عادات يومية شائعة يمكن أن تُضعف العقل وتقلل من مستوى الذكاء لدى الإنسان، موضحًا أن الإنسان كثيرًا ما يكون العدو الأول لعقله دون أن يدرك ذلك.

 وأكد التقرير أن الخيارات العملية التي نمارسها يوميًا هي ما يصقل التفكير أو يضعفه، وبالتالي فإن النتيجة النهائية تكمن في أيدينا نحن.

وأوضح الموقع أن التخريب الذاتي ليس أمرًا جديدًا، وأن بداية الطريق نحو عادات أكثر ذكاءً تكمن في تحديد السلوكيات التي تعيقنا، مشيرًا إلى أن الوعي الذاتي يمثل أفضل وسيلة لعلاج هذه المشكلة، ووفقًا للخبراء، هناك مجموعة من الأخطاء العقلية التي تمنعنا من أن نصبح أفضل نسخة من أنفسنا.

1- إهمال تدريب الدماغ مثل العضلات

أولى هذه العادات هي التعامل مع الدماغ كما لو كان شيئًا جامدًا غير قابل للتطوير، والاعتقاد بأن القدرات الذهنية قدرات ثابتة وفطرية.

 بينما الصحيح أن الذكاء يمكن تطويره مثلما تُنمّى العضلات من خلال التدريب والجهد.

وضرب «سيكولوجي توداي» مثالًا بتجربة على طلاب إعدادي اعتقدوا أن الذكاء ينمو بالتدريب، حيث تحسنت درجاتهم في الرياضيات على مدار العام بشكل مطرد، في حين أن زملاءهم الذين تمسكوا بفكرة ثبات القدرات لم يحققوا أي تقدم يُذكر.

 الفارق الوحيد كان في كيفية إيمان كل مجموعة بقدرتها على تطوير نفسها.

2- قلة النوم تؤثر على القرارات والذاكرة

العامل الثاني يتمثل في عدم منح الدماغ قسطًا كافيًا من النوم، وأظهرت دراسات عدة أن النوم ليس مجرد راحة، بل هو وقت لإصلاح الدماغ وإعادة برمجة ما تعلمه خلال اليوم. 

إهمال النوم يؤدي إلى ضعف ملحوظ في الأداء، ويؤثر على الوظائف التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرارات.

ووجدت الأبحاث أن الحرمان من النوم لمدة 24 ساعة يزيد من زمن الاستجابة ويضعف التركيز والذاكرة والمزاج، وهو ما يؤكد أن النوم الجيد عنصر أساسي للحفاظ على كفاءة الدماغ.

3- غياب التنظيم يضعف الأداء العقلي

العامل الثالث الذي يعيق تطور الدماغ هو الفوضى وعدم التنظيم، فالدماغ يحتاج إلى أهداف محددة وخطط واضحة ومواعيد نهائية حتى يعمل بكامل طاقته.

 ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، فإن الطلاب الذين يميلون إلى التسويف أظهروا ضعفًا في الأداء التنفيذي مقارنة بغيرهم.

وتشير النتائج إلى أن حتى العقول اللامعة لا تستطيع العمل بكفاءة عالية من دون إطار منظم يوجّه التفكير والإبداع.

4- الصحبة السيئة تضعف المزاج والعقل

أما العامل الرابع فيكمن في البيئة المحيطة والعلاقات الاجتماعية، إذ أن وضع الدماغ في محيط مليء بالقيل والقال، والتشتتات المستمرة، والغضب، يترك أثرًا سلبيًا على القدرات الذهنية. يشبه الأمر اتباع حمية غذائية مع ترك الحلوى أمامك، فالمقاومة قد تنجح لبعض الوقت لكنها ستنهار في النهاية.

وقد بينت إحدى الدراسات أن مزاج المراهقين يصبح أكثر تشابهًا مع أقرانهم بمرور الوقت، خاصة فيما يتعلق بالمزاج السلبي الذي يُعد الأكثر عدوى. 

وهذا يؤكد أن الصحبة والبيئة الاجتماعية تلعب دورًا جوهريًا في صحة الدماغ.

5- شرب الكحول يدمّر القدرات الإدراكية

العامل الخامس والأوضح هو شرب الكحول، حيث يمثل أحد أخطر أشكال التخريب الذاتي للعقل، إذ إن الكحول يؤثر سلبًا على القدرات الإدراكية على المدى الطويل.

وكشفت دراسات حديثة أن تناول المشروبات الكحولية يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بأمراض الدماغ مثل الزهايمر وتصلب الشرايين الزجاجي.

وهو ما يجعل الابتعاد عن الكحول خطوة أساسية للحفاظ على صحة الدماغ على المدى البعيد.

 

عادات يومية تضعف العقل عادات يومية الصحة النفسية إهمال تدريب الدماغ قلة النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الدواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟ .. أسعار الدواجن في الأسواق

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة غير المصرفية

..

بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

بالصور

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد