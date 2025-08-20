تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

تعد الخضروات من المواد الطبيعية الفعالة في حماية الجسم من أمراض عديدة ولكن هل تعلم أن بعضها يمكن أن يتسبب في هذه المشكلات الخطيرة ابرزها الصرع والصداع وداء الكيسات المذنبة العصبي.

ووفقا لما جاء في موقع onlymyhealth.. نكشف لكم أهم الخضروات التى تحتوى على بويضات ويرقات الحشرات الضارة للمخ والجسم.

الكرنب والقرنبيط

يُعد الكرنب والقرنبيط من الأطعمة عالية الخطورة عند تناولهما نيئين.

تخفي طبقاتهما المتماسكة بيض الدودة الشريطية، الذي يسهل مقاومته بالغسل والطهي المنتظم، وقد يؤدي إلى الإصابة بداء الكيسات المذنبة العصبي.

السبانخ

تتميز هذه الخضر ات بوجود اماكن يسهل الاختباء فيها حيث تُؤوي الأوساخ والشوائب المجهرية وقد تختبئ فيها بيض الطفيليات ويُشدد خبراء الصحة على أهمية الشطف الجيد، أو النقع، أو حتى التبييض قبل الاستهلاك.

البروكلي

براعم البروكلي الكثيفة قد تكون موطنًا للميكروبات والطفيليات وحتى الشطف القوي قد لا يزيل جميع الملوثات، خاصةً في شقوق البراعم، مما يجعل غسلها أو طهيها جيدًا أمرًا ضروريًا.



الخس

غالبًا ما يُؤكل الخس نيئًا، وقد يحمل بيضًا طفيليًا إذا رُوي بماء غير آمن ويُنصح بشطفه جيدًا تحت الماء الجاري، ويفضل نقعه في الملح أو الخل، لتقليل المخاطر.

الجزر

لأن الجزر ينمو تحت سطح الأرض، فإنه يتعرض للتربة الملوثة. ومن المرجح أن تلتصق بيضات الديدان الشريطية المجهرية بسطحه، مما يجعل تقشيره وتنظيفه ضروريين.

الفلفل الحلو



قد تحتوي بذور الفلفل الحار وجدرانه الداخلية على بيض الديدان الشريطية نتيجة تعرضها للتربة لذا يُنصح بإزالة البذور وشطفها بالماء الساخن وطهيها جيدًا.

تنبيه هام

تنظيف هذه الخضروات بشكل جيد واستخدام الماء والخل أثناء الغسل وتغلغل الماء بداخل طبقاتها يمنع الإصابة بالديدان المدمرة المخ خاصة اذا تم طهيها جيدا.