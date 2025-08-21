قمة نيوم تفتح آفاقا جديدة.. شراكات مصرية سعودية في التكنولوجيا والنقل والطاقة

اتفقت مصر والسعودية على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.

وشهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطارًا شاملًا لتطوير العلاقات على كافة المستويات.

الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رحّب بزيارة الرئيس إلى السعودية، معربًا عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة.



وأكد حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل.