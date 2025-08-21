كشف غموض العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول منشور علي مواقع التواصل الاجتماعى بالعثور علي جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها.



وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها بتداول منشور علي مواقع التواصل الاجتماعى مدعوم بصور لشخص متوفي بالقرب من المشرحة بدائرة القسم.



وبالفحص بقيادة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها ومعاونة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفي الكردي، تبين أن الجثة لشخص توفي وفاة طبيعة ولا يوجد أى شبهة جنائية، وتم ايداعه داخل ثلاجة التأمين الصحى، وتم إبلاغ أهلية المتوفي وحضر شقيقه لاستلام الجثة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.