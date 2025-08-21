منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من إسبانيا أن تناول الفول السوداني المحمص بانتظام قد يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة على مستوى الخلايا والجسم.

تناول الفول السوداني يساعد على إبطاء الشيخوخة الخلوية

وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن النظام الغذائي الغني بالفول السوداني يمكن أن يؤثر على التيلوميرات، وهي أغطية واقية موجودة في نهايات الكروموسومات، والتي عادة ما تقصر مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى شيخوخة الخلايا.

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة 58 مشاركًا قُسّموا إلى ثلاث مجموعات:

ـ المجموعة الأولى: تناولت يوميًا 25 غرامًا من الفول السوداني المحمص.

ـ المجموعة الثانية: تناولت 32 غرامًا من زبدة الفول السوداني.

ـ المجموعة الثالثة: تناولت زبدة ممزوجة بزبدة الفول السوداني.

واستمرت التجربة لمدة 3 أشهر، وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت الفول السوداني المحمص شهدت زيادة ملحوظة في طول التيلوميرات، بينما لم يظهر نفس التأثير على المجموعتين الأخريين.

الفول السوداني يساعد على إبطاء الشيخوخة

لماذا الفول السوداني يبطئ الشيخوخة؟

ويرجع الباحثون هذا التأثير إلى أن الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة مثل:

فيتامين E.

النياسين.

البوليفينولات مثل ريسفيراترول.

الفول السوداني يساعد على إبطاء الشيخوخة

وتعمل هذه العناصر على:

محاربة قصر التيلوميرات.

تحييد الجذور الحرة (أنواع الأكسجين التفاعلية).

الحد من الالتهابات.

وهذه العوامل مجتمعة تساعد في الحفاظ على طول التيلوميرات وبالتالي إبطاء الشيخوخة الخلوية.

وتشير الدراسة إلى أن تناول الفول السوداني المحمص يوميًا قد يكون وسيلة طبيعية وفعالة للمساعدة في الحفاظ على الشباب الخلوي وتأخير علامات التقدم في العمر، شرط ألا يعاني الشخص من حساسية الفول السوداني.