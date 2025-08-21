قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من إسبانيا أن تناول الفول السوداني المحمص بانتظام قد يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة على مستوى الخلايا والجسم.

تناول الفول السوداني يساعد على إبطاء الشيخوخة الخلوية

وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن النظام الغذائي الغني بالفول السوداني يمكن أن يؤثر على التيلوميرات، وهي أغطية واقية موجودة في نهايات الكروموسومات، والتي عادة ما تقصر مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى شيخوخة الخلايا.

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة 58 مشاركًا قُسّموا إلى ثلاث مجموعات:

 ـ المجموعة الأولى: تناولت يوميًا 25 غرامًا من الفول السوداني المحمص.

ـ المجموعة الثانية: تناولت 32 غرامًا من زبدة الفول السوداني.

ـ المجموعة الثالثة: تناولت زبدة ممزوجة بزبدة الفول السوداني.

واستمرت التجربة لمدة 3 أشهر، وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت الفول السوداني المحمص شهدت زيادة ملحوظة في طول التيلوميرات، بينما لم يظهر نفس التأثير على المجموعتين الأخريين.

الفول السوداني يساعد على إبطاء الشيخوخة

لماذا الفول السوداني يبطئ الشيخوخة؟

ويرجع الباحثون هذا التأثير إلى أن الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة مثل:

فيتامين E.

النياسين.

البوليفينولات مثل ريسفيراترول.

الفول السوداني يساعد على إبطاء الشيخوخة

وتعمل هذه العناصر على:

محاربة قصر التيلوميرات.

تحييد الجذور الحرة (أنواع الأكسجين التفاعلية).

الحد من الالتهابات.

وهذه العوامل مجتمعة تساعد في الحفاظ على طول التيلوميرات وبالتالي إبطاء الشيخوخة الخلوية.

وتشير الدراسة إلى أن تناول الفول السوداني المحمص يوميًا قد يكون وسيلة طبيعية وفعالة للمساعدة في الحفاظ على الشباب الخلوي وتأخير علامات التقدم في العمر، شرط ألا يعاني الشخص من حساسية الفول السوداني.

الفول السوداني الشيخوخة مضادات الأكسدة التيلوميرات إبطاء الشيخوخة دراسة إسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، المفكر الهولندي وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا

مفكر مغربي: المؤسسات الدينية يجب أن توازي الدبلوماسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

لا أستطيع أن أسامح من ظلمني فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

لا أستطيع أن أسامح من ظلمني فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء الام

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد