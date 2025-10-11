معسكر مغلق لـ«رجال طائرة الأهلي» بالإسكندرية

ينتظم الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من غد الأحد حتى يوم 16 أكتوبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد. ووضع الأمريكي جوردون مايفورث، المدير الفني للفريق، برنامجًا خاصًّا لتجهيز اللاعبين لبداية الموسم الجديد، التي تنطلق نهاية الشهر الجاري. ويخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة المعسكر، حيث يواجه سبورتنج يوم الإثنين، ثم يلتقي مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، وفي نهاية المعسكر، يواجه نظيره فريق سموحة يوم الخميس. ويتواجد «رجال طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من سبورتنج ومصر للبترول وهليوبوليس والشمس والمنيا.