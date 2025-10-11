معسكر مغلق لـ«رجال طائرة الأهلي» بالإسكندرية

ينتظم الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من غد الأحد حتى يوم 16 أكتوبر الجاري ‏استعدادًا للموسم الجديد‎.‎ ووضع الأمريكي جوردون مايفورث، المدير الفني للفريق، برنامجًا خاصًّا لتجهيز اللاعبين لبداية الموسم الجديد، التي تنطلق ‏نهاية الشهر الجاري‎.‎ ويخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة المعسكر، حيث يواجه سبورتنج يوم الإثنين، ثم يلتقي مع الاتحاد السكندري يوم ‏الثلاثاء، وفي نهاية المعسكر، يواجه نظيره فريق سموحة يوم الخميس‎.‎ ويتواجد «رجال طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من سبورتنج ومصر للبترول وهليوبوليس والشمس ‏والمنيا.‏