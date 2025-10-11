قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

معسكر مغلق لـ«رجال طائرة الأهلي» بالإسكندرية

فريق الكرة الطائرة بالأهلي
فريق الكرة الطائرة بالأهلي
عبدالحكيم أبو علم

ينتظم الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من غد الأحد حتى يوم 16 أكتوبر الجاري ‏استعدادًا للموسم الجديد‎.‎ ووضع الأمريكي جوردون مايفورث، المدير الفني للفريق، برنامجًا خاصًّا لتجهيز اللاعبين لبداية الموسم الجديد، التي تنطلق ‏نهاية الشهر الجاري‎.‎ ويخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة المعسكر، حيث يواجه سبورتنج يوم الإثنين، ثم يلتقي مع الاتحاد السكندري يوم ‏الثلاثاء، وفي نهاية المعسكر، يواجه نظيره فريق سموحة يوم الخميس‎.‎ ويتواجد «رجال طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من سبورتنج ومصر للبترول وهليوبوليس والشمس ‏والمنيا.‏

النادي الأهلي الكرة الطائرة فريق الكرة الطائرة الاهلي محمود الخطيب

بالصور

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

