محمود جهاد ينتطم في تدريبات الزمالك

انتظم محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب ليشارك في الفقرة البدنية مع اللاعبين بجانب التدريبات الفنية والخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.