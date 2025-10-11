منتخب الشباب مواليد 2007 يواصل تدريباته

واصل منتخب الشباب مواليد 2007 تدريباته بمعسكره المفتوح بمركز تدريب المنتخبات الوطنية تحت قيادة وائل رياض المدير الفني، حيث أدى تدريبه مساء اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد المدير الفني على أن هدف المعسكرات المفتوحة الاستقرار على العناصر الأساسية بعد منح الفرصة للعديد من اللاعبين من مختلف اندية مصر فضلا عن الاستعانة بالمحترفين المصريين في الأندية الأوربية التي بذلت لجنة المحترفين بالاتحاد جهودا كبيرة بحثا عنهم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتي الخميس المقبل .

وكان علاء نبيل المدير الفني للاتحاد قد حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق وجهازهم الفني وحثهم على التركيز الكامل مع بدء مرحلة جديدة في حياتهم الرياضية لنيل شرف تمثيل بلادهم في منتخب الشباب بعد تحول منتخب مواليد 2005 إلى مرحلة أكبر استعدادا لتصفيات الدورة الأولمبية.