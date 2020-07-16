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رياضة

اليوم.. الكاف يعلن البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:53 ص
الكاف
الكاف
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ياسمين تيسير
يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، الخميس، ملف البلد المستضيف لـ مباريات دوري أبطال أفريقيا؛ عقب اعتذار الكاميرون بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووضع اعتذار الكاميرون، الكاف في موقف صعب؛ خاصةً مع ضرورة سرعة إعلان البلد المستضيف للبطولة التي لا يتبقي من مبارياتها سوى نصف النهائي والنهائي. 

ويمتلك الاتحاد الأفريقي الآن، 3 عروض من دول عربية لاستضافة الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

وكان على رأس هذه العروض، عرض مصر، بعد أن تقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي إلى الكاف لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون، وتمتلك مصر فرصا كبيرة فى الحصول على استضافة باقية أدوار دوري الأبطال فى ظل ثقة الكاف الكبيرة فى القدرات فى الخروج بالمباريات فى أفضل شكل ممكن .

وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى المغرب الذى أبدى استعداده الكامل لاستضافة باقية أدوار البطولة خاصةً أنه يشارك بها فريقا الوداد والرجاء المغربيان.

كما يمتلك الكاف عرضا رسميا من تونس لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا بها، وفجر مصدر مطلع داخل الكاف مفاجأة من العيار الثقيل وهى عدم امتلاك الكاف عرضا رسميا من الإمارات حتى الآن لتنظيم البطولة وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطر.

يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي، والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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