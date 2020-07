اتحاربت من 4 دول.. أحمد فلوكس يوجه رسالة عبر إنستجرام

View this post on Instagram

في يوم من الايام ... و انا لا اعمل رغم نجاحي و في عز سواد ايامي ... قولت كلمه حق و هي حقيقه كانت و مازلت الحق و لم اخف ابدا و مقولتش انا مالي ،،، و قفت و قولت كلمه حق لبلدي .... و بسبب كلمه الحق دي اتحاربت من ٤ دول و ٧ قنوات تابعه لهم غير اجهزتهم ... ماخفتش و ماهمني و كنت واقف لوحدي و ماهمنيش علشان انا كنت علي حق .... اللي عارفني كويس عارف ان انا راجل و حقاني و مابخفش .... مهما كنت املك من عيوب و لكن راجل و حقاني ،،، بنيت نفسي بنفسي تعبت و شقيت قوي علشان ابقي بني ادم و من الصفر ،، بطولي و من غير اي ضهر كنت بعافر لبناء اسم محترم و قفت امام جميع عواصف الحياه و امام العواصف الناتجه عن النجاح و كان ربنا هو خير سند .. و خير القوه .... ... و كان حب الناس و النجاح في عملي هو خير رد علي جميع الاعداء ....ان القوه تاتي من الحق و من عند الله ...... اللي مخافش زمان عمره مايخاف دلوقتي .. و اللي وقف امام دول بقنواتها و مخافش عمره مايخاف من ظلم او غدر او افتراء و عمره ما يخاف من ما يدبر له في الخفاء او في ظهره او الخيانه . بل بالعكس يذيدني قوه ... الحق يكون في العلن و يكون سيفه هو الرجوله و المواجهه و الاصرار مهما كان امامه من اعداء و الباطل دايما يكون في الخفاء و يكون سيفه هو احقر البشر و اشباه الرجال و الكدب و التضليل.و الخسه و الخداع ...... الحق و الدفاع عنه اخلاق الرجال و الباطل و المسانده له دايما اخلاق العاهرات....فان كنت عاهره احظر من ظلم الرجال....