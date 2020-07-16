اتحاربت من 4 دول.. أحمد فلوكس يوجه رسالة عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق أحمد فلوكس على الصورة: "في يوم من الايام ... و انا لا اعمل رغم نجاحي و في عز سواد ايامي ... قولت كلمه حق و هي حقيقه كانت و مازلت الحق و لم اخف ابدا و مقولتش انا مالي ،،، و قفت و قولت كلمه حق لبلدي .... و بسبب كلمه الحق دي اتحاربت من ٤ دول و ٧ قنوات تابعه لهم غير اجهزتهم ... ماخفتش و ماهمني و كنت واقف لوحدي و ماهمنيش علشان انا كنت علي حق..".





وتابع: "اللي عارفني كويس عارف ان انا راجل و حقاني و مابخفش .... مهما كنت املك من عيوب و لكن راجل و حقاني ،،، بنيت نفسي بنفسي تعبت و شقيت قوي علشان ابقي بني ادم و من الصفر ،، بطولي و من غير اي ضهر كنت بعافر لبناء اسم محترم و قفت امام جميع عواصف الحياه و امام العواصف الناتجه عن النجاح و كان ربنا هو خير سند .. و خير القوه .. و كان حب الناس و النجاح في عملي هو خير رد علي جميع الاعداء ....ان القوه تاتي من الحق و من عند الله ...... اللي مخافش زمان عمره مايخاف دلوقتي .. و اللي وقف امام دول بقنواتها و مخافش عمره مايخاف من ظلم او غدر او افتراء و عمره ما يخاف من ما يدبر له في الخفاء او في ظهره او الخيانه . بل بالعكس يذيدني قوه".





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واستكمل: "الحق يكون في العلن ويكون سيفه هو الرجوله و المواجهه و الاصرار مهما كان امامه من اعداء و الباطل دايما يكون في الخفاء و يكون سيفه هو احقر البشر و اشباه الرجال و الكدب و التضليل.و الخسه و الخداع ...... الحق و الدفاع عنه اخلاق الرجال و الباطل و المسانده له دايما اخلاق العاهرات....فان كنت عاهره احظر من ظلم الرجال".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



