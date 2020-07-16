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محافظات

إزالة 253 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء الموجة الـ 16 في المنوفية

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:47 ص
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمد أمين
 صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ (253)حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات.


 مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 90حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 8981 م2، وتنفيذ 163 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 130 فدانا و19سهما بمختلف جهات الولاية.

وأوضح المحافظ بأنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الأربعاء إزالة 10 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة و47 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت فاعليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو وتستمر حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضى التى لايجوز تقنيها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة ، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ، وكذا  الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.


 يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لتنفيذ أعمال الموجة الـ16 لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع مخالفات البناء والتصدى بكل حزم للمخالفين لاسترداد هيبة الدولة وإنفاذ القانون.
إزالة 253 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء الموجة الـ 16 في المنوفية
إزالة 253 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء الموجة الـ 16 في المنوفية
إزالة 253 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء الموجة الـ 16 في المنوفية
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