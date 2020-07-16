سياحة البرلمان تطالب بإقامة متاحف للآثار المصرية بالمطارات السياحية

طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى إقامة متاحف للآثار المصرية فى جميع المطارات السياحية فى مصر بحيث تكون أحد أدوات الجذب السياحى لتكون هذه المتاحف نموذجًا للمناطق الأثرية التى يتطلع سياح العالم لزيارتها.





مؤكدة أن وجود هذه المتاحف داخل المطارات سوف يسهم بشكل كبير في تنشيط سياحة الترانزيت نظرًا لما يحويه المتحف من قطع أثرية فريدة.





وأكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ضرورة تخصيص المساحات المناسبة لإقامة هذه المتاحف بالمطارات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وسوهاج والوادى الجديد ومطروح وطابا والإسكندرية وبرج العرب وسفنكس وعلى غرار ما تم تنفيذه لمتحف الآثار بمطار القاهرة الدولى.





وطالب بتشكيل لجنة من خبراء واساتذة الاثار لاختيار القطع الآثرية التى تتناسب مع الموقع الجغرافى لكل مطار بما يكون مجسدًا للحقب الزمنية التى أشتهرت تاريخيًا فى هذه المنطقة خاصة أن كل منطقة تتميز بنوع مختلف من الاثار عن المناطق الأخرى وأنه على سبيل المثال فإن الآثار الرومانية والإغريقية تتناسب مع مطار مطروح واليونانية تتناسب مع مطار الإسكندرية.





كما طالب النائب عمرو صدقى بعمل شاشات عرض داخل مختلف المطارات المصرية للترويج للمناطق السياحية والاثرية بمختلف المحافظات والمدن السياحية والأثرية مؤكدا أن المطارات اصبحت هى العناوين المهمة للترويج للدول فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والصناعية وغيرها.