AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سياحة البرلمان تطالب بإقامة متاحف للآثار المصرية بالمطارات السياحية

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:47 م
عمرو صدقي
عمرو صدقي
Advertisements
فريدة محمد
 طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى إقامة متاحف للآثار المصرية فى جميع المطارات السياحية فى مصر بحيث تكون أحد  أدوات الجذب السياحى لتكون هذه المتاحف نموذجًا للمناطق الأثرية التى يتطلع سياح العالم لزيارتها.

مؤكدة أن وجود هذه المتاحف داخل المطارات سوف يسهم بشكل كبير في تنشيط سياحة الترانزيت نظرًا لما يحويه المتحف من قطع أثرية فريدة.

وأكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ضرورة تخصيص المساحات المناسبة لإقامة هذه المتاحف بالمطارات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وسوهاج والوادى الجديد ومطروح وطابا والإسكندرية وبرج العرب وسفنكس وعلى غرار ما تم تنفيذه لمتحف الآثار بمطار القاهرة الدولى.

وطالب بتشكيل لجنة من خبراء واساتذة الاثار لاختيار القطع الآثرية التى تتناسب مع الموقع الجغرافى لكل مطار بما يكون مجسدًا للحقب الزمنية التى أشتهرت تاريخيًا فى هذه المنطقة خاصة أن كل منطقة تتميز بنوع مختلف من الاثار عن المناطق الأخرى وأنه على سبيل المثال فإن الآثار الرومانية والإغريقية تتناسب مع مطار مطروح واليونانية تتناسب مع مطار الإسكندرية.

كما طالب النائب عمرو صدقى بعمل شاشات عرض داخل مختلف المطارات المصرية للترويج للمناطق السياحية والاثرية بمختلف المحافظات والمدن السياحية والأثرية مؤكدا أن المطارات اصبحت هى العناوين المهمة للترويج للدول فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والصناعية وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم جاهزيتها.. الأعلى للآثار: لم نحدد موعد فتح المناطق الأثرية

النائب عمرو صدقي يبدي اعتراضه على قانون صندوق السياحة والآثار

الآثار المصرية .. اكتشافات جديدة واهتمام بالتطوير ومتابعة دقيقة من الرئيس السيسي

وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني: حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الخارجية

الموازنة الجديدة.. لجنة برلمانية توافق على مخصصات وزارتي السياحة والطيران المدني.. وتطالب بالانتهاء من قانون السياحة الاستشفائية والعلاجية

سياحة النواب عن إدراج المطارات المصرية بقائمة سلامة الطيران: شهادة نجاح

ترشيحاتنا

هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها ؟..الإفتاء توضح

شاهد.. 3 سيدات يرشقن موظفي مطار في أمريكا بالهواتف واللافتات المعدنية

على طريقة ياسمين صبرى.. أمينة خليل عن خطيبها: بيضحكني

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاهد.. صورة جديدة من حفل خطوبة الفنانة أمينة خليل

كورونا تنهار.. الفيروس يفقد ثلثي قوته

AdvertisementS

قرار جمهورى بتعيين مندوبين بمجلس الدولة

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يفقد ثلثي قوته

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 23 ألف دولار أمريكي.. حلا الترك تتلقى سيارة هدية من جدتها

الصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخ

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور