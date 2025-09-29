قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب .. احرص عليها

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب .. احرص عليها
نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب .. احرص عليها
عبد الفتاح تركي

لا يزال مرض القلب يتصدر قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم؛ حيث يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًا، وما يجعل الأمر مقلقا أكثر هو أن العديد من هذه المخاطر يمكن الوقاية منها من خلال اختيارات واعية لنمط الحياة والتدخل الطبي في الوقت المناسب. 

نصائح للحفاظ على صحة القلب

تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب، والذي يصادف يوم 29 سبتمبر، تشارك كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، رؤى الخبراء والاستراتيجيات العملية لحماية القلب، لتؤكد أن خطوات صغيرة اليوم يمكن أن تقود إلى غدٍ أفضل وأكثر صحة.

واقرأ أيضًا:

مرض القلب

الوقاية هي الأساس

تتطور معظم أمراض القلب، مثل تصلب الشرايين، بصمت ودون أعراض واضحة حتى مراحل متقدمة، ما يجعل الفحوصات الدورية ضرورية، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو لديهم تاريخ عائلي مع المرض، بحسب دي بي إيه.

وتبدو المراجعات السنوية وقياس الكوليسترول وضغط الدم إجراءات روتينية، لكنها في الحقيقة عادات بسيطة تمنع مضاعفات خطيرة لاحقًا.

أسلوب حياة صحي

اتباع أسلوب حياة صحي للقلب لا يتطلب تغييرات جذرية بين ليلة وضحاها، بل يقوم على عادات مستمرة ومستدامة؛ فتناول وجبات متوازنة، وممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع، وإدارة التوتر، والابتعاد عن التدخين، جميعها عوامل تُحدث فارقا ملموسا.

للوقاية من امرض القلب.. إليك 8 طرق طبيعية

حتى التعديلات الصغيرة مثل استبدال المشروبات الغازية بالماء أو استخدام الدرج بدلا من المصعد يمكن أن تساعد. الأهم هو الاستمرار على هذه الممارسات على المدى الطويل.

مرض القلب الأسباب الرئيسية للوفاة نصائح للحفاظ على صحة القلب أسلوب حياة صحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

