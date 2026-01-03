خالد الغندور: من أمنياتي في 2026 الزمالك ينصلح حاله

شارك الإعلامي خالد الغندور، متابعيه، أمنياته خلال العام الجديد، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور في أحدث ظهور: "من امنياتي في سنة ٢٠٢٦ إن ينصلح حال الزمالك صاحب الفضل بعد ربنا في اسم خالد الغندور وفي أسامي كل اللاعبين اللي مروا عليه عبر التاريخ".

وتتجه أنظار جمهور الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام زد اف سى في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعرض الزمالك للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك وزد اف سى بمجموعات كأس عاصمة مصر

من المقرر أن يواجه الزمالك فريق زد إف سي في الجولة السادسة من منافسات كأس عاصمة مصر يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.